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Su Owens Corniing

Owens Corning è un fornitore di materiali per l'edilizia e l'industria. L'azienda produce una gamma di materiali isolanti, per tetti e compositi in fibra di vetro. Opera attraverso tre segmenti: Compositi, Isolamento e Coperture. Il segmento Compositi si occupa della produzione, della fabbricazione e della vendita di rinforzi in vetro sotto forma di fibre. I suoi materiali di rinforzo in vetro sono anche utilizzati a valle dal segmento Compositi per produrre e vendere prodotti in fibra di vetro sotto forma di tessuti, non tessuti e altri prodotti specializzati. Il segmento Insulation si occupa della produzione e della vendita di stecche termiche e acustiche, isolanti sfusi, guaine in schiuma e accessori. Il segmento Roofing si occupa della produzione e della vendita di tegole per tetti residenziali, materiali in asfalto ossidato, componenti per tetti utilizzati nell'edilizia residenziale e commerciale e in applicazioni speciali, nonché materiali sintetici per l'imballaggio.

Il prezzo attuale dell'azione Owens Corniing è di 119.69 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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