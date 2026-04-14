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Su NSK Ltd.

NSK Ltd. è un'azienda con sede in Giappone che si occupa della produzione e della vendita di cuscinetti, prodotti per auto e macchinari di precisione. La Società opera in due segmenti di attività. Il segmento Industrial Machinery produce e vende cuscinetti per l'industria in generale e prodotti per macchinari di precisione. Il segmento Automotive produce e vende cuscinetti, parti dello sterzo e del cambio automatico per automobili e produttori di ricambi auto. I prodotti principali dell'azienda comprendono cuscinetti a sfera, cuscinetti per unità mozzo, cuscinetti a rulli conici, viti a sfera, guide lineari, sterzo e servosterzo elettrico. L'azienda si occupa anche della produzione e della vendita di sfere d'acciaio e della produzione di macchinari e attrezzature.

Il prezzo attuale dell'azione NSK Ltd. è di 1182.8 JPY. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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