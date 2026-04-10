Negozia Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. - CAF CFD

Su Construcciones y Auxiliar de Frrcrrls SA

CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A. è una società con sede in Spagna impegnata nella produzione di materiale rotabile. L'attività della società è suddivisa in due segmenti di business: Materiale rotabile, nonché Componenti e parti di ricambio. La divisione Materiale rotabile si concentra sulla progettazione, produzione e distribuzione di materiale rotabile ed attrezzature per sistemi ferroviari, quali veicoli ad alta velocità, locomotive, treni per il trasporto a distanze medie, treni per pendolari e automobili elettriche, treni della metropolitana, tram, sistemi di segnalazione e trazione, come pure soluzioni di stoccaggio energia. La divisione Componenti e ricambi offre elementi e parti di ricambio per le attrezzature di materiale rotabile, quali ruote, assali e riduttori. Inoltre, la società offre assistenza tecnica, servizi di manutenzione e assistenza post-vendita, nonché lo sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria, tra gli altri. Opera attraverso numerose Società controllate in Spagna, Francia, Germania, Stati Uniti, Brasile e Messico, tra gli altri.

Il prezzo attuale dell'azione Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. è di 61.2 EUR. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

Scoprite altri titoli con grafici, dati vitali e aggiornamenti dei prezzi in tempo reale: Sundial Growers Inc., Grocery Outlet, Liquidia Technologies, Inc., Far East HTrust, KDDI Corporation e Teck Resources Cl B. Per ulteriori informazioni, consultare i profili delle aziende su Capital.com.