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Su KDDI Corporation

KDDI CORPORATION è una società di telecomunicazioni. La Società opera in quattro segmenti. Il segmento Personal è impegnato nella fornitura di servizi di comunicazione personali e domestici, tra cui la telefonia mobile, la fibra ottica (FTTH) e la televisione via cavo (CATV). Il segmento Life Design fornisce servizi commerciali, servizi finanziari, servizi di pagamento e servizi di contenuto come la distribuzione di video, musica e informazioni. Il segmento Business offre vari servizi di comunicazione, la vendita di telefoni cellulari, servizi di data center e varie soluzioni di Information and Communication Technology (ICT)/servizi basati su cloud ai clienti aziendali. Il segmento Global offre vari servizi di comunicazione, servizi di data center e varie soluzioni ICT/servizi basati su cloud a clienti stranieri. L'azienda fornisce anche servizi di manutenzione delle apparecchiature di comunicazione e servizi di ricerca e sviluppo delle comunicazioni informatiche.

Il prezzo attuale dell'azione KDDI Corporation è di 2609.98 JPY. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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