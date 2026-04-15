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Su Thomson Reuters Corp

THOMSON REUTERS CORPORATION (Thomson Reuters) è una fornitrice d'informazioni e notizie per i mercati professionali con sede in Canada. Il commercio dell'Azienda è organizzato in tre segmenti: Legale, Tasse e Contabilità, e Reuters News. Il segmento Legale fornisce informazioni critiche online e stampate, strumenti di decisione, software e servizi di sostegno legale, d'indagine a professionisti commerciali e governativi di tutto il mondo. Il segmento Tasse e Contabilità fornisce informazioni contabili e di conformità fiscale integrata, software e servizi per professionisti in aziende contabili, compagnie, imprese legali e governi. Il segmento Reuters News fornisce in tempo reale, notizie multimediali e servizi d’informazioni a periodici, reti televisive e via cavo, stazioni radio e siti internet a livello mondiale. Thomson Reuters opera in oltre di 100 paesi.

Il prezzo attuale dell'azione Thomson Reuters è di 92.35 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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