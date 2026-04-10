Negozia Biomerieux - BIM CFD

Su BioMerieux SA

Biomerieux SA è una società con sede in Francia che è specializzata nel campo della diagnostica in vitro per applicazioni mediche e industriali. La Società progetta, sviluppa, manifattura e vende sistemi usati in applicazioni cliniche, come per la diagnosi della tubercolosi, infezioni respirative, tra le altre e applicazioni industriali, come per l’analisi di campioni industriali e ambientali. La Società fornisce ai suoi clienti anche servizi collegati per l’installazione e la manutenzione di strumenti, e preparazione per gli utilizzatori del prodotto. BioMerieux SA opera attraverso le sue numerose subsidiarie in varie nazioni, che includono bioMerieux Deutschland GmbH, bioMerieux Austria GmbH, Advencis, bioMerieux Benelux SA/NV, così come BioFire Diagnostics Inc., chromID CARBA SMART e la nuova bi-plate Petri dish.

Il prezzo attuale dell'azione Biomerieux è di 89.75 EUR. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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