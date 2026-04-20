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Su Universal Logistics

Universal Logistics Holdings, Inc. è un fornitore di soluzioni logistiche e di trasporto personalizzate in tutti gli Stati Uniti, in Messico, Canada e Colombia. I segmenti dell'azienda comprendono logistica contrattuale, intermodale, autotrasporti e intermediazione gestita dalla società. L'azienda offre una serie di servizi lungo tutta la catena di approvvigionamento, tra cui servizi di autotrasporto, di intermediazione, intermodali, dedicati e a valore aggiunto. Le operazioni intermodali comprendono camion a vapore, binari e servizi di supporto. I servizi dedicati sono forniti principalmente a supporto dei clienti del settore automobilistico che utilizzano attrezzature furgonate. I servizi a valore aggiunto per le esigenze dei singoli clienti comprendono la movimentazione dei materiali, il consolidamento, il sequenziamento, il subassemblaggio, i servizi di cross-dock, il kitting, il reimballaggio, l'immagazzinamento e la gestione dei container a rendere.

Il prezzo attuale dell'azione Universal Logistics è di 24.12 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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