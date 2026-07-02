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Su Louisiana-Pacific Corporation

Louisiana-Pacific Corporation produce e distribuisce prodotti per l'edilizia utilizzati principalmente per la costruzione di nuove case, per le riparazioni e le ristrutturazioni e per gli alloggi prefabbricati. La società offre i suoi prodotti ai mercati del dettaglio, dell'ingrosso, dell'edilizia residenziale e industriale, soprattutto in Nord America. Inoltre, vende e distribuisce i suoi prodotti al mercato delle costruzioni leggere industriali e commerciali, e gestisce un'attività di esportazione per alcuni prodotti speciali per l'edilizia in Asia, Europa e Sudamerica. Louisiana-Pacific opera in quattro segmenti principali: pannelli a lamelle orientate (OSB), prodotti in legno compositi, prodotti per l'edilizia in plastica e prodotti tecnici (EWP). Oltre alle attività negli Stati Uniti, la società gestisce stabilimenti di lavorazione in Canada e in Cile attraverso joint venture e consociate straniere.

Il prezzo attuale dell'azione Louisiana-Pacific Corp è di 78.1 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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