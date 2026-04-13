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Su Thomson Medical

Thomson Medical Group Limited è un'azienda sanitaria con sede a Singapore. Le attività sanitarie della Società comprendono Thomson Medical Pte Ltd e TMC Life Sciences Berhad. I segmenti della Società comprendono i servizi ospedalieri, i servizi specializzati e le partecipazioni di investimento. Il segmento dei servizi ospedalieri consiste nella fornitura di strutture e servizi sanitari integrati per l'assistenza sanitaria primaria, secondaria e terziaria, con particolare attenzione alle aree di ostetricia e ginecologia e ai servizi pediatrici, ai servizi di diagnostica per immagini, alla farmacia, ai servizi ambulatoriali 24 ore su 24, al laboratorio e ai servizi forniti dalle cliniche ambulatoriali dell'ospedale. Il segmento dei servizi specializzati comprende i servizi forniti dalle cliniche per la fertilità, dai centri pediatrici, dal centro oncologico, dal centro cardiologico, dalla medicina cinese, dal centro specializzato per la pelle e dal laboratorio di diagnosi prenatale e clinica. Comprende anche un segmento di attività per i consumatori, costituito da prodotti e servizi.

Il prezzo attuale dell'azione Thomson Medical è di 0.055 SGD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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