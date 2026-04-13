Negozia D.R. Horton - DHI CFD

Su D.R. Horton

D.R. Horton, Inc. è un'azienda di costruzione di case. L'azienda è impegnata nell'acquisizione e nello sviluppo di terreni e nella costruzione e vendita di case residenziali. Le sue attività commerciali comprendono servizi finanziari, affitti e altre attività. È presente in 102 mercati in 32 Stati degli Stati Uniti. I suoi segmenti comprendono la costruzione di case, Forestar, i servizi finanziari, la locazione e altre attività. Le divisioni di costruzione di case della Società sono aggregate in sei segmenti: Nord-Ovest, Sud-Ovest, Centro-Sud, Centro-Sud, Est e Nord. Il segmento Forestar è una società di sviluppo di lotti residenziali con attività in 55 mercati in 23 Stati. Il segmento dei servizi finanziari fornisce finanziamenti ipotecari e servizi di agenzia di titoli di proprietà agli acquirenti di case. Il segmento degli affitti è composto da operazioni di affitto di case plurifamiliari e monofamiliari. Le attività di locazione multifamiliare sviluppano, costruiscono, affittano e vendono immobili residenziali in affitto. Il segmento Altri comprende le attività legate alle assicurazioni.

Il prezzo attuale dell'azione D.R. Horton è di 143.76 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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