Negozia Azimut Holding SPA - AZM CFD

Su Azimut Holding SpA

Azimut Holding S.p.A. è una società con sede in Italia attiva nel settore della gestione patrimoniale. La sua attività principale è lo sviluppo, la gestione, la commercializzazione e la distribuzione di prodotti di risparmio e Servizi finanziari destinati a clienti privati e istituzionali. Consente di gestire fondi italiani, fondi di fondi, fondi pensione e portfolio discrezionale, così come i fondi assicurativi. Attraverso Azimut Sgr SpA, AZ Fund Management SA, Azimut Capital Management Sgr SpA e AZ Capital Management Ltd essa si concentra nella gestione, specializzata nella selezione dei portfolio multi-manager e strumenti di investimento gestiti da una serie di gestori di fondi internazionali. Attraverso AZ Life Ltd è impegnata nel settore assicurativo. Offre Servizi fiduciari attraverso Azimut Fiduciaria. Azimut Holding S.p.A. opera attraverso numerose società sussidiarie e affiliate che si trovano tra le altre in Italia, Irlanda, Messico e Turchia. Opera tra le altre attraverso BRZ Gestao de Patrimonio, Futurimpres SGR e Profie SA.

Il prezzo attuale dell'azione Azimut Holding SPA è di 35 EUR. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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