Negozia Carrefour - CARF CFD

Su Carrefour SA

CARREFOUR S.A. è una società con sede in Francia principalmente impegnata nel settore della distribuzione al dettaglio. La Società gestisce una rete di ipermercati, supermercati, hard discount, minimarket, supermercati self-service e offre servizi di e-commerce. Gli ipermercati della Società denominati Carrefour offrono una gamma di prodotti alimentari e non alimentari. CARREFOUR S.A., con i propri ipermercati, supermercati e minimarket opera sotto l'insegna Carrefour City, Carrefour Contact, Carrefour Express, 8aHuit, Shopi, Marche Plus, mentre i Proxi e i supermercati self-service operano sotto l'insegna Promocash e offrono principalmente beni alimentari, abbigliamento e beni per la casa, tra le altre cose. La Società opera in tutto il mondo.

Il prezzo attuale dell'azione Carrefour è di 16.345 EUR. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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