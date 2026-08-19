Negozia Iren SPA - IRE

Su Iren SpA

Iren S.p.A. è una Società di partecipazioni con sede in Italia attiva nel settore delle utility. La Società è impegnata principalmente nel settore dell‘energia elettrica, gas, teleriscaldamento, servizio idrico integrato e ambiente. L‘attività della Società è divisa in sei settori. La divisione Produzione di Energia Elettrica e Teleriscaldamento si concentra sulla cogenerazione di energia elettrica e calore, reti di teleriscaldamento e produzione da fonti rinnovabili. La divisione Mercato fornisce calore, gas ed energia elettrica. Infrastrutture Energetiche offre reti di distribuzione di energia elettrica, reti di distribuzione gas e impianti di degasaggio di Gas Naturale Liquefatto. La divisione Servizio Idrico Integrato è attiva nella vendita e distribuzione di acqua, trattamento delle acque e fognature. La divisione Waste Management si concentra sulla raccolta e smaltimento rifiuti. La divisione Altri Servizi offre diversi servizi per la pubblica amministrazione, compresi i servizi pubblici per l‘illuminazione e semafori, tra gli altri.

Il prezzo attuale dell'azione Iren SPA è di 2.49 EUR. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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