Negozia America Movil SAB de CV - ADR - AMX CFD

Su América Móvil, S.A.B. de C.V.

America Movil, S.A.B. de C.V. è una holding. La Società fornisce servizi di telecomunicazione. I suoi servizi comprendono servizi vocali mobili e fissi, servizi dati wireless e fissi, accesso a Internet e televisione a pagamento, vendita di apparecchiature, accessori e computer, nonché altri servizi correlati. I suoi segmenti sono Messico Wireless, Messico Fisso, Brasile, Colombia, Cono Sud, Regione Andina, America Centrale, Caraibi, Stati Uniti ed Europa. Il segmento Cono Sud comprende Argentina, Cile, Paraguay e Uruguay. Il segmento Regione andina comprende Ecuador e Perù. Il segmento America Centrale comprende Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama. Il segmento Caraibi comprende la Repubblica Dominicana e Porto Rico. Il segmento Europa comprende Austria, Bielorussia, Bulgaria, Croazia, Macedonia, Serbia e Slovenia. L'azienda opera in tutti i suoi segmenti geografici con il marchio Claro, tranne che in Messico, Stati Uniti ed Europa.

Il prezzo attuale dell'azione America Movil SAB de CV - ADR è di 27.09 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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