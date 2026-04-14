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Su Mitsubishi Estate Co., Ltd.

Mitsubishi Estate Co., Ltd. è impegnata nello sviluppo di beni immobili, tra cui edifici per uffici, immobili residenziali e immobili commerciali. Il segmento Building sviluppa, affitta, gestisce e amministra edifici per uffici, parcheggi e attività di riscaldamento e raffreddamento a livello regionale. Il segmento Lifestyle Property sviluppa, affitta, gestisce e amministra strutture commerciali e impianti di distribuzione. Il segmento Residenziale fornisce servizi quali la costruzione, la vendita, la locazione e la gestione di condomini e case unifamiliari. Il segmento Overseas sviluppa, vende e gestisce immobili all'estero. Il segmento Investment Management si occupa della gestione degli investimenti immobiliari. Il segmento Hotel e aeroporti sviluppa e gestisce strutture alberghiere e aeroportuali. Il segmento Progettazione architettonica e ingegneria si occupa di progettazione e amministrazione di progetti edilizi e di ingegneria civile. Il segmento Servizi immobiliari svolge attività di intermediazione immobiliare.

Il prezzo attuale dell'azione Mitsubishi Estate Co., Ltd. è di 4647.44 JPY. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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