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Su Schneider Electric SE

SCHNEIDER ELECTRIC SE è una società con sede in Francia specializzata nella distribuzione di energia elettrica, nella gestione dell'automazione e nella produzione di componenti di installazione per la gestione dell'energia. L'azienda dispone di cinque divisioni organizzate in base ad aree di attività: Energia e infrastrutture, che include sistemi e controlli a media e bassa tensione, energie rinnovabili ed include i segmenti di clientela di utilità e include segmenti di clientela nei settori dei pubblici servizi, marittimo, residenziale, nonché petrolifero e del gas; Industria, che include servizi di automazione e controllo per il trattamento delle acque e le industrie minerarie di estrazione di minerali e metalli; Costruzioni, che comprende l'automazione e la sicurezza degli edifici, i cui clienti sono alberghi, ospedali, edifici adibiti a uffici e negozi; Centri Data e reti e Residenziale, che si occupa di soluzioni per il risparmio sulle utenze dell'energia elettrica mediante l'integrazione di funzioni di controllo dell'illuminazione e del riscaldamento. Opera attraverso Luminous Power Technologies Pvt Ltd e Asco Power Technologies.

Il prezzo attuale dell'azione Schneider Electric Se è di 260.63 EUR. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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