Negozia Vontier Corporation - VNT

Su Vontier Corporation

Vontier Corporation è una società di tecnologia industriale. L'azienda offre attrezzature tecniche, componenti, software e servizi per la produzione, la riparazione e l'assistenza nel settore delle infrastrutture per la mobilità in tutto il mondo. L'azienda fornisce una gamma di soluzioni che comprendono sensori ambientali, attrezzature per il rifornimento di carburante, hardware per il pagamento sul campo, software per la gestione remota e il flusso di lavoro, tracciamento dei veicoli e gestione della flotta, soluzioni software per il controllo dei semafori e attrezzature per meccanici e tecnici dei veicoli. L'azienda commercializza i suoi prodotti e servizi agli operatori di rifornimento al dettaglio e commerciali, alle imprese di riparazione di veicoli commerciali, alle amministrazioni comunali, agli enti di pubblica sicurezza e ai proprietari/operatori di flotte. L'azienda offre una gamma di prodotti per le tecnologie della mobilità, che comprende il rifornimento di carburante al dettaglio/commerciale, la telematica e la smart city. i suoi prodotti per le tecnologie di diagnostica e riparazione comprendono attrezzature per la riparazione dei veicoli e per il servizio ruote.

Il prezzo attuale dell'azione Vontier Corporation è di 28.51 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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