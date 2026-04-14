Negozia Panasonic Corporation - 6752 CFD

Su Panasonic Holdings Corp

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. offre una gamma completa di prodotti elettronici ed elettrici, di sistemi e componenti per utilizzo privato, aziendale ed industriale. La società opera in cinque segmenti: Reti AVC, Elettrodomestici, Componenti e dispositivi, JVC e Altro. I principali prodotti Matsushita della categoria Reti AVC includono l'apparecchiatura video e audio e l'apparecchiatura informatica e per le comunicazioni. I principali prodotti della categoria Elettrodomestici destinati ai consumatori includono elettrodomestici, apparecchiature per la casa e sistemi sanitari. I principali prodotti della categoria Componenti e dispositivi sono semiconduttori, display, componenti elettrici, compressori e batterie. JVC propone prodotti come videoregistratori, videocamere, tv a colori, apparecchiature stereo Hi-Fi e correlate, autoradio, lettori DVD e registratori con radio e lettore CD. Il segmento Altri si occupa di automazione di impianti.

Il prezzo attuale dell'azione Panasonic Corporation è di 2917.17 JPY. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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