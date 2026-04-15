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Su Public Storage

Public Storage Inc. è un fondo d'investimento immobiliare interamente integrato, a conduzione diretta e a gestione autonoma che acquista, sviluppa, possiede e gestisce stabilimenti di immagazzinaggio. La società possiede e gestisce spazi destinati all’immagazzinamento negli Stati Uniti, con partecipazioni dirette e indirette in 1.410 depositi per un totale di circa 85,2 milioni di piedi quadrati netti affittabili (dati del 31 dicembre 2003). La società ha anche il 44% di interessi di proprietà in PS Business Parks, Inc., un REIT pubblico che al 31 dicembre 2003 possedeva e gestiva proprietà commerciali per un totale di circa 18,3 piedi quadrati netti di spazi affittabili in otto stati. Gli investimenti della società sono costituiti principalmente dalla proprietà diretta di self-storage e da interessi parziali in enti che possiedono self-storage negli Stati Uniti. Questi investimenti sono stati acquisiti a scopo di utile e reddito di capitale.

Il prezzo attuale dell'azione Public Storage è di 297.37 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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