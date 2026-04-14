Negozia Shimizu Corporation - 1803 CFD

Su Shimizu Corporation

SHIMIZU CORPORATION è una società con sede in Giappone che opera principalmente nel settore delle costruzioni. La Società opera in due settori di attività: il segmento delle costruzioni e il segmento dello sviluppo degli investimenti. L'azienda si occupa di architettura, ingegneria civile, costruzioni all'estero, sviluppo immobiliare, ingegneria, valutazione del ciclo di vita (LCV) e attività di frontiera. La Società si occupa anche della vendita e del leasing di materiali e attrezzature per l'edilizia, nonché della costruzione, manutenzione e gestione di strutture pubbliche.

Il prezzo attuale dell'azione Shimizu Corporation è di 2866.7 JPY. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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