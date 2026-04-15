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Su Constellation Brands, Inc.

Constellation Brands, Inc. è un'azienda internazionale di alcolici per bevande. La Società è un produttore e distributore di birra, vino e alcolici con attività negli Stati Uniti, in Canada, Messico, Nuova Zelanda ed Italia. I suoi segmenti includono Birra, Vino e Alcolici, Operazioni aziendali ed Altro. È un fornitore multi-categoria (birra, vino e alcolici) di bevande alcoliche negli Stati Uniti. Vende numerosi marchi nelle categorie di importazione e birra artigianale, tra cui Corona Extra, Corona Light, Modelo Especial ed altri. È un produttore e commerciante di vino e vende numerosi marchi di vino in varie categorie, tra cui vino da tavola, spumante e vino da dessert, e in tutte le fasce di prezzo, come categorie popolari, premium e di lusso. Alcuni dei suoi marchi di vini e liquori venduti negli Stati Uniti, che comprendono i suoi Marchi di punta statunitensi (Marchi di punta) includono Meiomi, Robert Mondavi, Wild Horse ed altri.

Il prezzo attuale dell'azione Constellation Brands è di 164.13 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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