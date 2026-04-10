Negozia Capricorn Energy Plc. - CNE CFD

Su Capricorn Energy PLC

CAIRN ENERGY PLC è una società di prospezione e sviluppo indipendente di petrolio e gas con sede nel Regno Unito. Il portafoglio della società si concentra su circa tre aree geografiche, quali Europa nordoccidentale, il Margine Atlantico e il Mediterraneo. Cairn dispone di attività per la prospezione e la valutazione nel Margine Atlantico, nell‘Europa nordoccidentale e nel Mediterraneo, nonché attività di sviluppo principali nel Mare del Nord. La società ha interesse in oltre due sviluppi nel Mare del Nord del Regno Unito, Catcher e Kraken e un terzo sviluppo, Skarfjell. Cairn detiene circa il 40% di interessi in oltre tre blocchi continui in alto mare in Senegal. Le società controllate dell‘azienda sono Capricorn Oil Limited, Cairn UK Holdings Limited, Capricorn Spain Limited, Capricorn Malta Limited, Capricorn Greenland Exploration A/S, Capricorn Exploration and Development Company Limited, Capricorn Mauritania Limited, Capricorn Senegal Limited e Capricorn Ireland Limited.

Il prezzo attuale dell'azione Capricorn Energy Plc. è di 3.206 GBP. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

Scoprite altri titoli con grafici, dati vitali e aggiornamenti dei prezzi in tempo reale: Sio Gene Therapies Inc., Alpine 4 Holdings, Inc., Oatly Group AB American Depositary Shares, Data I/O, Ajinomoto Co., Inc. e Dominion Energy. Per ulteriori informazioni, consultare i profili delle aziende su Capital.com.