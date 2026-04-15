Negozia Piedmont Office Realty Trust Inc - PDM CFD

Su Piedmont Office Realty Trust, I

Piedmont Office Realty Trust, Inc. è un trust di investimento immobiliare (REIT). La Società è impegnata nello sviluppo, nella riqualificazione, nella gestione e nella proprietà di immobili commerciali situati principalmente in sotto-mercati selezionati all'interno dei mercati degli uffici degli Stati Uniti orientali. La società opera principalmente attraverso Piedmont Operating Partnership, L.P. (Piedmont OP), e gestisce i propri edifici attraverso due società interamente controllate: Piedmont Government Services, LLC e Piedmont Office Management, LLC. La Società gestisce circa 54 immobili ad uso ufficio in servizio, per un totale di circa 16,4 milioni di metri quadrati. Le sue proprietà sono situate a Dallas, Atlanta, Washington D.C., Minneapolis, Boston, Orlando e New York.

Il prezzo attuale dell'azione Piedmont Office Realty Trust Inc è di 7.48 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

Scoprite altri titoli con grafici, dati vitali e aggiornamenti dei prezzi in tempo reale: FirstGroup PLC, Silvrcst As, Lakeland Industries, Lian Beng, Odakyu Electric Railway Co., Ltd. e EZCORP. Per ulteriori informazioni, consultare i profili delle aziende su Capital.com.