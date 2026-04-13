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Su FirstGroup plc

FIRSTGROUP PLC è un operatore di trasporti nel Regno Unito e nel Nord America. La società svolge la propria attività attraverso cinque segmenti: First Student, First Transit, Greyhound, First Bus e First Rail. First Student è un fornitore di trasporti per studenti in Nord America e gestisce un parco macchine di oltre 47.000 scuolabus, con oltre sei milioni di studenti per giorno di scuola. First Transit è un fornitore privato di gestione e appalto di trasporti pubblici in Nord America e amministra e gestisce oltre 12.500 veicoli. Greyhound è un operatore di servizi di pullman interurbani di linea negli Stati Uniti e in Canada e serve oltre 3.800 destinazioni attraverso un parco macchine di oltre 1.700 veicoli. First Bus è una società di autolinee nel Regno Unito. First Rail è un operatore ferroviario che trasporta circa 140 milioni di passeggeri attraverso le sue oltre due franchise. First Rail amministra le società in fanchising Great Western Railway (GWR) e TransPennine Express (TPE) e il servizio a libero accesso First Hull Trains.

Il prezzo attuale dell'azione FirstGroup PLC è di 1.717 GBP. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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