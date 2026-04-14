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Su Aurora Cannabis Inc.

Aurora Cannabis Inc. è una società di cannabis medica con sede in Canada. Le principali linee di business della Società si concentrano sulla produzione, distribuzione e vendita di cannabis e prodotti correlati in Canada e a livello internazionale. Il portafoglio di marchi dell'azienda comprende Aurora, Aurora Drift, San Rafael '71, Daily Special, MedReleaf, CanniMed, Whistler, Reliva e KG7 CBD. I suoi prodotti a base di cannabis sono principalmente coltivati e prodotti nelle strutture di Edmonton, Alberta, Bradford Ontario, Pemberton, British Columbia e Odense, Danimarca. L'azienda si concentra sull'offerta dei suoi prodotti di cannabis al mercato globale della cannabis medica, al mercato della cannabis ricreativa e al mercato globale del cannabidiolo (CBD) derivato dalla canapa. Produce circa 150.000 chilogrammi (kg) di biomassa di cannabis all'anno. Le sue filiali includono 1769474 Alberta Ltd., 2105657 Alberta Inc., Aurora Cannabis Enterprises Inc., Aurora Deutschland GmbH, Aurora Nordic Cannabis A/S e Reliva, LLC, tra le altre.

Il prezzo attuale dell'azione Aurora Cannabis Inc. è di 4.8358 CAD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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