Negozia Caterpillar - CAT CFD

Su Caterpillar Inc.

CATERPILLAR INC. è un produttore di attrezzature di costruzione ed estrazione mineraria, motori diesel e a gas naturale, turbine industriali a gas e locomotive diesel-elettriche. La Società opera attraverso le sue tre sezioni di prodotti: Industrie delle risorse, Industrie di costruzione ed Energia e trasporto. Fornisce inoltre servizi di finanziamento e correlati attraverso la sua sezione di Prodotti finanziari. La sua sezione di Industrie della costruzione fornisce macchinari per le infrastrutture e le applicazioni di costruzione per gli edifici. La sezione delle Industrie delle risorse offre macchine per applicazioni di miniera e cava. La sezione Energia e trasporto della Società offre motori alternativi, gruppi elettrogeni, turbine a gas e servizi correlati a turbina, locomotive diesel-elettriche e altri prodotti e servizi ferroviari. La sua sezione di prodotti finanziari svolge la propria attività attraverso Caterpillar Financial Services Corporation (Cat Financial). Cat Financial fornisce al dettaglio e all'ingrosso alternative di finanziamento per i prodotti di Caterpillar.

Il prezzo attuale dell'azione Caterpillar è di 787.92 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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