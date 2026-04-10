Negozia Ashland Global - ASH CFD

Su Ashland Global Holdings Inc

Ashland Inc. è una società di attività diversificate che opera in cinque settori industriali: APAC, Ashland Distribution, Ashland Specialty Chemical, Valvoline and Refining e Marketing. APAC realizza lavori di costruzione a contratto in asfalto e calcestruzzo e produce inoltre legante bituminoso, calcestruzzo preparato, breccia e altri inerti. Ashland Distribution distribuisce prodotti chimici e solventi, materie plastiche, materiali compositi e ingredienti fini. Ashland Specialty Chemical produce e distribuisce servizi e prodotti chimici speciali alle industrie, incluse quelle automobilistica, edilizia, delle costruzioni, delle fonderie, marittima, delle vernici, della carta, dell'inchiostro, delle confezioni flessibili e del trattamento dell'acqua. Valvoline produce e commercializza olio per motori e prodotti chimici per il settore automobilistico. Marathon Ashland Petroleum LLC gestisce sette raffinerie; i prodotti raffinati vengono distribuiti attraverso una rete di agenzie per la vendita indipendenti e di proprietà della società.

Il prezzo attuale dell'azione Ashland Global è di 56.17 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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