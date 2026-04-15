Negozia Redwood Trust, Inc. - RWT CFD

Su Redwood Trust, Inc.

Redwood Trust, Inc. è una società finanziaria specializzata che si concentra sui settori del credito abitativo. La società opera attraverso tre segmenti: Residential Mortgage Banking, Business Purpose Mortgage Banking e Investment Portfolio. Il segmento Residential Mortgage Banking consiste in un conduit di mutui ipotecari che acquisisce mutui residenziali da cedenti terzi per la successiva vendita, cartolarizzazione attraverso il programma di cartolarizzazione Sequoia private-label o trasferimento nel proprio portafoglio di investimenti. Il segmento Business Purpose Mortgage Banking consiste in una piattaforma che crea e acquisisce prestiti a scopo commerciale per la successiva cartolarizzazione, vendita o trasferimento nel proprio portafoglio di investimenti. Il segmento Portafoglio d'investimento è costituito da investimenti ottenuti attraverso le operazioni di banca ipotecaria residenziale e commerciale. inoltre, investe in società early-stage, allineate con la sua attività nei settori dei prestiti, immobiliare e della tecnologia finanziaria.

Il prezzo attuale dell'azione Redwood Trust, Inc. è di 6.04 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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