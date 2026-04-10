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Su Albemarle Corporation

Albemarle Corporation è un'azienda che sviluppa, produce e commercializza specialità chimiche e serve i suoi clienti in una vasta gamma di mercati finali, tra cui l'accumulo di energia, la raffinazione del petrolio, l'elettronica di consumo, l'edilizia, l'industria automobilistica, i lubrificanti, i prodotti farmaceutici e la protezione delle colture. Opera attraverso tre segmenti. Il segmento del litio sviluppa e produce una serie di composti di base del litio, tra cui il carbonato di litio, l'idrossido di litio e il cloruro di litio, e specialità e reagenti di litio a valore aggiunto, tra cui il butilitio e l'idruro di litio e alluminio. Le attività del segmento Bromo comprendono prodotti utilizzati nelle soluzioni di sicurezza antincendio e in altre applicazioni chimiche speciali. La sua tecnologia per la sicurezza antincendio consente di utilizzare le materie plastiche migliorando le proprietà di resistenza alle fiamme di questi materiali. Le tre linee di prodotti del segmento Catalizzatori comprendono Clean Fuels Technologies, catalizzatori e additivi per il cracking catalitico fluidizzato e soluzioni per catalizzatori ad alte prestazioni.

Il prezzo attuale dell'azione Albemarle Corporation è di 172.67 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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