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Su Mazda Motor Corporation

Mazda Motor Corporation è una società con sede in Giappone che si occupa della produzione e della distribuzione di automobili e parti di automobili. La Società si occupa anche della distribuzione di automobili usate e di veicoli speciali, del trasporto di automobili e di parti di ricambio, della produzione e della distribuzione di macchine utensili, nonché dell'ispezione delle consegne di automobili e dell'attività di carrozzeria, tra le altre cose. L'azienda opera attraverso quattro segmenti di business: Giappone, Nord America, Europa e Altri.

Il prezzo attuale dell'azione Mazda Motor Corporation è di 1054.64 JPY. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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