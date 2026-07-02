Negozia Ventas, Inc. - VTR

Su Ventas, Inc.

Ventas, Inc. è un fondo di investimento immobiliare (REIT) le cui proprietà sono situate negli Stati Uniti, in Canada e nel Regno Unito. La Società opera attraverso tre segmenti: proprietà in leasing triple-net, senior living operations e operazioni d'ufficio. Sotto il segmento proprietà in leasing triple-net, la Società investe e detiene proprietà abitative e sanitarie per anziani negli Stati Uniti e nel Regno Unito ed affitta tali immobili a società sanitarie operative con leasing tripli o netti assoluti che obbligano gli inquilini a pagare tutte le spese relative alla proprietà. Nel segmento senior living operations, investe nelle comunità residenziali per anziani negli Stati Uniti ed in Canada ed impegna operatori indipendenti a gestire tali comunità. Nel segmento operazioni d'ufficio, la Società acquista, detiene, sviluppa, affitta e gestisce principalmente edifici per studi medici e centri di ricerca ed innovazione negli Stati Uniti.

Il prezzo attuale dell'azione Ventas, Inc. è di 91.98 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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