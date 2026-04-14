Negozia American Eagle Outfitters - AEO CFD

Su American Eagle Outfitters

American Eagle Outfitters, Inc. è un rivenditore specializzato globale. L'azienda opera attraverso due segmenti: American Eagle e Aerie. L'azienda offre una gamma di capi di abbigliamento, accessori e prodotti per la cura della persona per uomo e donna con il marchio American Eagle e collezioni di intimo, abbigliamento, active wear e costumi da bagno con il marchio Aerie. L'azienda gestisce negozi negli Stati Uniti, in Canada, in Messico e a Hong Kong e spedisce in oltre 81 paesi del mondo attraverso i suoi siti web. L'azienda ha inoltre stipulato accordi di licenza con terzi per la gestione di negozi American Eagle e Aerie in Asia, Europa, India, America Latina e Medio Oriente. La Società gestisce e ha in licenza oltre 1.300 negozi al dettaglio in tutto il mondo. Gestisce anche Todd Snyder New York (Todd Snyder), un marchio di abbigliamento maschile. I prodotti American Eagle e Aerie sono disponibili anche in circa 200 punti vendita internazionali gestiti da licenziatari in oltre 25 Paesi.

Il prezzo attuale dell'azione American Eagle Outfitters è di 17.83 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

Scoprite altri titoli con grafici, dati vitali e aggiornamenti dei prezzi in tempo reale: Vital Farms, Inc., Terumo Corporation, Retailors Ltd, PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk, Micro-Mechanics e BSQUARE. Per ulteriori informazioni, consultare i profili delle aziende su Capital.com.