Negozia COSCO SHP SG - F83sg

Su COSCO SHP SG

COSCO SHIPPING International (Singapore) Co., Ltd. è un fornitore di servizi logistici integrati nel Sud e Sud-Est asiatico attraverso acquisizioni e investimenti strategici. Si occupa anche di trasporto di rinfuse secche, di riparazioni navali e di ingegneria navale, nonché di gestione di immobili attraverso varie filiali. I segmenti della Società sono Spedizioni, Riparazioni navali e attività connesse, Logistica e Gestione immobiliare. I suoi segmenti operano in due aree geografiche principali: Singapore e Malesia. Il segmento di Singapore si occupa principalmente di spedizioni, riparazioni navali e attività di ingegneria navale, logistica e gestione immobiliare. Il segmento Malesia della Società si concentra sulle attività logistiche.

Il prezzo attuale dell'azione COSCO SHP SG è di 0.111 SGD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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