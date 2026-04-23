Negozia Harmony Gold Mining Company Limited - HMY CFD

Su Harmony Gold Mining Company Limited

Harmony Gold Mining Company Limited, attraverso le sue controllate, è impegnata nell'estrazione dell'oro e nelle attività correlate, tra cui l'esplorazione, l'estrazione e la lavorazione. I segmenti della Società comprendono Sudafrica Underground, Surface e International. Il segmento Sud Africa Underground comprende Kusasalethu, Doornkop, Phakisa, Tshepong, Masimong, Target 1, Bambanani, Joel, Unisel e Target 3. Il segmento Surface comprende le altre attività di superficie della Società. Il segmento Internazionale della Società comprende il Progetto Hidden Valley. La Società è presente in Sudafrica e in Papua Nuova Guinea (PNG). Il prodotto principale della Società è l'oro in lingotti. I progetti di esplorazione della Società comprendono il progetto Golpu e la prospettiva Kili Teke. La Società possiede circa nove miniere sotterranee, un'operazione a cielo aperto e diverse fonti di superficie in Sudafrica. Le controllate della Società comprendono Lydenburg Exploration Limited, Tswelopele Beneficiation Operation (TBO) e Harmony Copper Limited.

Il prezzo attuale dell'azione Harmony Gold Mining Company Limited è di 16.7224 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

Scoprite altri titoli con grafici, dati vitali e aggiornamenti dei prezzi in tempo reale: Harmony Biosciences Holdings, Inc., Forafric Global Plc, MGM China Holdings Limited, Columbia Sportswear, Norwood e AJ BELL PLC ORD GBP0.000125. Per ulteriori informazioni, consultare i profili delle aziende su Capital.com.