Negozia Campbell Soup - CPB CFD
Su Campbell Soup Company
Campbell Soup Company (Campbell), insieme alle sue controllate consolidate, produce e commercializza a livello mondiale generi alimentari già pronti di alta qualità. La società opera in quattro segmenti: North America Soup and Away From Home, North America Sauces and Beverages, Biscuits and Confectionery e International Soup and Sauces. Il segmento North America Soup and Away From Home si occupa dell'attività Retail Soup and Away From Home negli Stati Uniti e in Canada. Il segmento North America Sauces and Beverages si occupa delle vendite al dettaglio negli Stati Uniti di varie salse, succhi di frutta e bevande. Il segmento Biscuits and Confectionery si occupa delle vendite al dettaglio di vari tipi di dolci e biscotti. Il segmento International Soup and Sauces si occupa delle attività svolte al di fuori del Nord America.
Il prezzo attuale dell'azione Campbell Soup è di 20.1 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.
Scoprite altri titoli con grafici, dati vitali e aggiornamenti dei prezzi in tempo reale: Intellia Therapeutics Inc, iQIYI, Inc., Galliford Try PLC, Bonus BioGroup Ltd., Live Nation Entertainment, Inc. e PAVmed Inc.. Per ulteriori informazioni, consultare i profili delle aziende su Capital.com.