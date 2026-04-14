Negozia iQIYI, Inc. - IQ CFD

Su iQIYI, Inc.

iQIYI, Inc. è una società con sede in Cina che si occupa principalmente di fornire servizi di intrattenimento online. La Società fornisce principalmente contenuti video autentici come film, fiction televisive, spettacoli di varietà e anime attraverso la sua piattaforma applicativa. Attraverso la piattaforma, la Società fornisce principalmente The Lost Tomb, The Mystic Nine, Burning Ice, Qipa Talk, The Rap of China e altri programmi ai suoi clienti. La Società ha creato una piattaforma di social media basata sull'intrattenimento, iQIYI Paopao, che consente ai fan di seguire e interagire con le celebrità e la comunità dell'intrattenimento.

Il prezzo attuale dell'azione iQIYI, Inc. è di 1.4166 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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