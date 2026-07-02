Negozia Williams Sonoma - WSM

Su Williams-Sonoma, Inc.

Williams-Sonoma, Inc. è un rivenditore speciali di prodotti per la casa. La società comprende due segmenti: Retail e Direct-to-customer. Il segmento Retail vende i prodotti per la casa attraverso i suoi cinque punti vendita al dettaglio, mentre il segmento Direct-to-customer vende prodotti simili attraverso otto cataloghi e cinque siti Web. I negozi di Williams-Sonoma vendono prodotti per gastronomia e servizi da tavola, tra cui vasellame per cucina, libri da cucina, posate, utensili informali, articoli in vetro, biancheria da tavola, cibi speciali e ingredienti. I marchi principali, in base ai ricavi netti nell’anno fiscale terminato l’1 febbraio 2004 (anno fiscale 2003), per le attività di vendita al dettaglio e diretta sono Pottery Barn, che vende servizi moderni da tavola e mobili per la casa; Williams-Sonoma, che vende vasellame per cucina e Pottery Barn Kids, che vende mobili sofisticati per bambini.

Il prezzo attuale dell'azione Williams Sonoma è di 227.27 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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