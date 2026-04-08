Analyse du marché

Actualités
CAC 40: espoirs cessez-le-feu États-Unis-Iran
Le France 40 suit les principales sociétés cotées françaises, avec des mouvements de prix récents influencés par les négociations de cessez-le-feu États-Unis-Iran, l'incertitude commerciale États-Unis-UE et la faiblesse du PIB français.
07:01, 13 Mai 2026
Prévisions action NVIDIA : hausse des bénéfices de TSMC, signaux de demande IA
NVIDIA est un fabricant américain de puces dont la croissance record des revenus a coïncidé avec de forts signaux de demande liés à l'IA provenant de partenaires clés de la chaîne d'approvisionnement, notamment TSMC et ASML. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
09:45, 23 Avril 2026
Prévisions action Tesla : livraisons Q1 manquées, approbation V2G
Tesla aborde la publication de ses résultats du T1 2026 après un deuxième trimestre consécutif de livraisons décevantes, tandis que l'approbation en Californie d'un programme V2G pour le Cybertruck ajoute un nouveau développement à son activité énergétique.
09:17, 23 Avril 2026
Prévision du prix du Ripple : avancées du CLARITY Act, table ronde de la SEC
Le XRP est un actif numérique utilisé dans le réseau de paiements de Ripple, dont les récents mouvements de prix sont influencés par d'importants afflux de capitaux, les progrès du CLARITY Act et une table ronde de la SEC prévue le 16 avril 2026.
15:19, 16 Avril 2026
Prévisions action Tesla : livraisons T1 inférieures aux estimations
Tesla a annoncé des livraisons de 358 023 véhicules au T1 2026 le 2 avril, en deçà du consensus, tandis que les investisseurs évaluaient également la croissance des stocks et les projets de modèles de VE à moindre coût, dont un nouveau SUV. Découvrez les objectifs de cours TSLA d'analystes tiers.
14:30, 16 Avril 2026
Prévisions action Amazon : Jassy évoque les pressions tarifaires
Amazon.com fait face à des pressions liées aux droits de douane en 2026, après qu'Andy Jassy ait déclaré en janvier que la hausse des coûts d'importation commençait à se répercuter sur certains prix. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
14:10, 16 Avril 2026
Prévisions action NVIDIA : signal de demande TSMC, risque Chine
NVIDIA est un fabricant américain de puces dont les récents mouvements de cours reflètent une forte demande liée à l'IA, un chiffre d'affaires trimestriel record et une incertitude persistante autour des contrôles à l'exportation américains affectant les ventes en Chine.
13:41, 16 Avril 2026
Prévisions action Microsoft : pause des centres de données avant les résultats
Microsoft fait l'objet d'un examen minutieux des investisseurs alors que l'entreprise ralentit certains projets de centres de données en phase initiale avant la publication de ses résultats du 29 avril 2026, l'attention se portant sur la croissance d'Azure et les dépenses liées à l'IA.
13:13, 16 Avril 2026
Prévisions action Palantir : les droits de douane chinois pèsent sur la tech
Palantir est une société de logiciels américaine dont les actions subissent des pressions alors que les tensions commerciales sino-américaines pèsent sur les valeurs technologiques, malgré une forte croissance récente des revenus et des prévisions relevées pour l'exercice 2026.
20:27, 8 Avril 2026
Prévisions action Meta Platforms : décisions judiciaires, tensions commerciales
Meta Platforms est une entreprise technologique américaine qui détient Facebook, Instagram et WhatsApp, avec son cours d'avril 2026 façonné par des décisions judiciaires, des tensions commerciales et un sentiment tech plus faible. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
20:16, 8 Avril 2026