Qu'est-ce que le trading de taux d'intérêt ?

Le trading de taux d'intérêt consiste à spéculer sur des instruments liés aux variations futures des taux directeurs des banques centrales, tels que le taux des fonds fédéraux américains, le taux directeur de la Banque d'Angleterre ou le taux de la facilité de dépôt de la BCE.

Les marchés liés aux taux d'intérêt peuvent évoluer en réaction aux décisions des banques centrales, aux données sur l'inflation, aux chiffres de l'emploi et au sentiment macroéconomique général.

Plutôt que de trader les taux directement, vous pouvez trader des CFD sur les marchés spot de taux d'intérêt ou sur les futures de taux d'intérêt.

Les CFD spot sur taux d'intérêt suivent la tarification en direct des marchés liée aux anticipations de taux à court terme. Vous pouvez également trader certains marchés de taux d'intérêt avec des options knock-out.

Les CFD sur futures de taux d'intérêt suivent des contrats à terme tels que le SONIA 3 mois ou l'Euribor, reflétant les anticipations du marché concernant les taux d'intérêt jusqu'à une date d'expiration définie. Les options knock-out ne sont pas disponibles sur les futures de taux d'intérêt.

Ces deux formats vous permettent de spéculer sur les mouvements des taux d'intérêt sans posséder l'instrument sous-jacent.

Pourquoi trader les taux d'intérêt ?

Les taux d'intérêt jouent un rôle clé dans l'économie mondiale, influençant tout, des coûts d'emprunt aux valorisations d'actifs. Lorsque les banques centrales augmentent ou abaissent leurs taux, cela peut affecter le forex, les actions, les matières premières, et particulièrement les marchés obligataires.

Trader des instruments de taux d'intérêt vous permet d'agir en fonction des anticipations de ces mouvements de taux – que vous prévoyiez un resserrement, un assouplissement ou simplement une volatilité autour des annonces importantes.

Avec le trading de CFD, vous pouvez prendre des positions longues ou courtes sur ces mouvements, sans posséder l'actif sous-jacent. Vous avez également la flexibilité d'ajuster votre exposition grâce à l'effet de levier – mais n'oubliez pas que l'effet de levier augmente le risque autant que le potentiel de gain. Les knock-outs offrent une approche différente : tradez les marchés spot avec des limites de risque intégrées et des coûts prédéfinis, fixés à l'avance, tout en conservant une exposition totale au marché.

Pourquoi trader les marchés de taux d'intérêt avec Capital.com ?

Que vous tradiez autour des réunions des banques centrales, que vous réagissiez à des surprises sur l'inflation ou que vous cherchiez à couvrir une exposition aux taux, notre plateforme vous donne les outils pour le faire.

Accédez à des marchés comme le SONIA 3 mois et l'Euribor

Des prix en temps réel et des actualités, le tout sur la plateforme – pour que vous puissiez garder une longueur d'avance sur les principales publications de données

Des outils avancés de graphiques et de gestion des risques, incluant alertes de prix et stop-loss*.

Restez connecté aux marchés grâce à notre plateforme intuitive et à notre assistance réactive – et tradez les principaux instruments de taux d'intérêt avec une perspective éclairée.

*Les stop-loss ne sont pas garantis. Les stops garantis entraînent des frais lorsqu'ils sont déclenchés.