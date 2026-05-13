Capital.com est-il sûr ?

AccueilCapital.com est-il sûr ?
Votre sécurité est notre priorité. Voici comment nous protégeons vos fonds et vos données, tout en maintenant une plateforme de trading robuste, approuvée par plus de 857,000 traders à l'échelle mondiale.
Votre argent est conservé séparément du nôtre dans des banques de premier plan – il n'est jamais utilisé dans nos opérations (sauf pour certains clients professionnels).
Vous avez accès au Fonds d’indemnisation des investisseurs, qui protège votre argent jusqu’à 20 000 € si vous êtes un client de détail.
Vos pertes ne peuvent pas dépasser le solde de votre compte.
Vous pouvez protéger vos fonds avec des outils intégrés qui clôturent automatiquement vos positions.
La sécurité de vos informations et de vos paiements est garantie par notre conformité aux normes ISO 27001 et PCI DSS.
Vous pouvez être certain que nous utilisons des solutions de sécurité de pointe pour protéger vos données.
Nous sommes régulés dans cinq juridictions financières à travers le monde, y compris par la Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC). Cela signifie que vos fonds sont protégés de plusieurs façons.
Les fonds que vous déposez chez nous sont protégés conformément aux réglementations européennes. Cela signifie que votre argent est conservé dans des comptes séparés auprès de banques réglementées. Nous ne pouvons en aucun cas utiliser vos fonds dans le cadre de nos opérations. Pour certains clients professionnels, d'autres conditions peuvent s'appliquer.
Vos fonds sont protégés jusqu'à 20 000 € en cas d'insolvabilité improbable, grâce au Fonds d’indemnisation des investisseurs (ICF). Rappelez-vous que cela ne couvre pas les pertes de trading et s’applique uniquement aux traders de détail, et non aux professionnels.
Conformément aux exigences réglementaires, votre compte bénéficie d’une protection contre le solde négatif. Cela signifie que vos pertes de trading ne peuvent jamais dépasser les fonds présents sur votre compte.
Dans notre application, vous pouvez contrôler précisément le montant de votre risque en ajoutant un stop-loss garanti à votre position. Cela garantit que, quoi qu’il arrive, votre position sera clôturée au niveau de stop que vous avez choisi. Vous paierez des frais pour garantir une protection contre le slippage si votre stop est déclenché. En savoir plus sur notre gestion de votre argent.
Nous sommes conformes à la norme ISO 27001, la référence mondiale en matière de sécurité de l’information, ainsi qu’au PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard), qui contribue à garantir des mesures de sécurité des données à l’échelle mondiale.
Nous utilisons des solutions de premier plan pour nous protéger contre les attaques, y compris les DDoS. Cela contribue à garantir la stabilité et un accès ininterrompu à votre compte. Notre équipe de sécurité qualifiée, recrutée selon un processus de sélection rigoureux, surveille en permanence les systèmes afin de détecter et de répondre rapidement aux menaces.
Vos données restent chiffrées, qu’elles soient en transit ou stockées, grâce à notre protocole de sécurité Internet VPN IPSec, à la sécurité de la couche transport (TLS) et au chiffrement algorithmique des bases de données. Notre infrastructure repose sur des centres de données et des fournisseurs de services cloud garantissant un haut niveau de sécurité des données.
Nous utilisons le protocole d’authentification des e-mails DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting & Conformance) pour prévenir les tentatives de phishing et formons régulièrement l’ensemble de notre personnel à la cybersécurité.
Vos informations sensibles ne peuvent être consultées que par des membres autorisés de notre équipe, grâce à nos processus de gestion des identités et des accès.
Découvrez pourquoi plus de 857,000 traders ont choisi Capital.com comme courtier.
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