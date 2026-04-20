Matières premières et l'indice VIX

Vous pouvez trader sur les prix spot des matières premières (parfois appelées « matières premières non datées ») et sur les contrats futurs de matières premières avec nous.

Comment nous cotons les marchés de contrats futurs sur matières premières

Nous cotons nos contrats futurs sur matières premières en ajoutant notre spread au prix du marché sous-jacent. Le prix auquel vous tradez inclut déjà le spread.

Les spreads peuvent changer. Consultez les détails de chaque marché dans l'application ou sur la plateforme web pour obtenir les derniers chiffres.

Les bourses dont nous tirons nos prix de contrats futurs sur matières premières sont :

Pétrole Brent : ICE Futures Europe

ICE Futures Europe Émissions de carbone : ICE Futures Europe

ICE Futures Europe Pétrole brut : New York Mercantile Exchange (NYMEX)

New York Mercantile Exchange (NYMEX) Cacao US : ICE Futures US

ICE Futures US Gaz naturel : New York Mercantile Exchange (NYMEX)

Tous ces contrats expirent à des dates futures spécifiées et sont réglés en espèces. Vous ne serez donc jamais livré d'une matière première.

Comment nous cotons les marchés au comptant des matières premières

Nous déterminons les prix de nos marchés au comptant des matières premières en utilisant les deux contrats futurs les plus proches d'une matière première, car ce sont généralement les plus tradés.

Avec le temps, notre prix non daté passe progressivement du prix du contrat le plus proche à celui du suivant pour éviter d'avoir besoin d'une date d'expiration (parfois appelée date de roulement).

Dans notre système :

Le « contrat du premier mois » (celui qui expire le plus tôt) est appelé « A ».

(celui qui expire le plus tôt) est appelé « A ». Le « contrat du mois suivant » (celui qui expire en deuxième) est appelé « B ».

(celui qui expire en deuxième) est appelé « B ». Notre prix (P0 et P1 dans le diagramme ci-dessous) se déplace progressivement du prix de 'A' vers le prix de 'B' entre ces deux points d'expiration.

Le prix de ‘B’ peut être supérieur ou inférieur au prix de ‘A’, bien que dans l'exemple ci-dessous, il soit supérieur.

Lorsque le contrat du premier mois « A » expire, nous passons à la série de contrats suivante. Cela signifie que ‘B’ devient le nouveau ‘A’, et le contrat qui expire après le nouveau ‘A’ devient le nouveau ‘B’. Ce processus se poursuit, donc il y a toujours une transition fluide d'un contrat à l'autre.

Cela signifie qu'au moment de la transition, notre tarification sera basée à 100 % sur le contrat du premier mois, puis évoluera de manière linéaire vers le contrat du mois suivant.

Lorsque vous tradez ces instruments (comme pour les autres marchés), vous paierez des frais de financement overnight, qui se composent de deux éléments :

Frais administratifs : il s'agit d'un frais fixe de 0,01096 % appliqué quotidiennement. Ajustement quotidien de la prime : cela reflète le mouvement journalier de notre prix du contrat premier mois (A) vers le contrat du mois suivant (B). Vous paierez ou recevrez cet ajustement, en fonction de la direction de votre trade.

Lorsque l'écart de prix entre A et B est plus important, l'ajustement quotidien l'est également.

L'écart de prix entre les deux contrats peut varier considérablement selon les conditions de marché, particulièrement pour les matières premières soumises à une demande saisonnière (comme le gaz naturel par exemple).

Ajustement Quotidien de la Prime

L'Ajustement Quotidien de la Prime appliqué aux positions au comptant sur matières premières a un impact neutre sur votre profit et perte – ce n'est pas un frais de trading ou une commission. Son objectif est d'éliminer l'effet des fluctuations saisonnières des prix des matières premières, garantissant ainsi que le prix au comptant sur lequel vous tradez reste continu et n'expire jamais.

Voici un exemple utilisant les prix réels du gaz naturel, une matière première dont les prix varient selon les mois d'expiration des contrats futurs. Vous pouvez observer une variation relative de la valeur de chaque contrat mensuel dans le deuxième graphique. Ces variations sont dues à des facteurs saisonniers d'offre et de demande, et non à des anticipations de marché sur les prix futurs. En d'autres termes, le gaz naturel coûte généralement plus cher en hiver qu'en été.

En comparant le mois 2 et le mois 3, on constate un écart de prix important (appelé « valeur théorique ») :

Date d'expiration Période Prix 30 Jours 2 Mois 3,938 64 Jours 3 Mois 4,221 Différence 0,283

En observant l'évolution quotidienne du prix entre ces deux points, nous pouvons calculer l'ajustement de valeur théorique qui serait appliqué sous forme d'Ajustement Quotidien de la Prime. Comme le mois 2 est inférieur au mois 3, la valeur théorique de la matière première au comptant augmentera naturellement chaque jour, conformément à l'évolution de la valeur théorique.

Pour compenser cet impact sur les positions ouvertes, un ajustement équivalent est soustrait des comptes détenant des positions longues. Pour les positions courtes, le même montant est crédité. L'effet global de l'ajustement de la valeur théorique, à la fois sur la valeur de position et sur le solde du compte, est nul.

Nombre de Jours Changement par jour 34 0,00832

Résultat Long Montant P/L 0,00832 Ajustement -0,00832 Effet net

Résultat Short Montant P/L -0,00832 Ajustement 0,00832 Effet net

L'Ajustement Quotidien de la Prime est nécessaire pour refléter les changements de la valeur théorique, et nous appliquons la valeur théorique mise à jour chaque jour juste avant l'heure de clôture de la négociation pour chaque matière première. Vous pouvez observer l'effet de la nouvelle valeur théorique appliquée à une matière première au comptant directement sur les graphiques de la plateforme, comme illustré dans l'exemple ci-dessous.

L'Ajustement Quotidien de la Prime n'est pas un coût ou un frais – il s'agit d'un ajustement qui préserve votre P&L des fluctuations quotidiennes de la valeur théorique sur les positions au comptant de matières premières.