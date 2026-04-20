Fonds des clients

Les fonds que vous déposez chez nous sont protégés conformément aux réglementations locales. Voici pourquoi des milliers de traders nous confient leur argent.
Nous conservons vos fonds sur des comptes clients distincts dans des banques réglementées de premier plan.
Nous n'utiliserons jamais votre argent pour des activités commerciales et nous ne le fusionnerons jamais avec notre propre argent*. Vos fonds sont séparés et sécurisés.
Dans le cas improbable de notre liquidation, les clients éligibles peuvent demander une indemnisation à l'ICF (Fonds de Compensation des Investisseurs). Pour en savoir plus, consultez notre Politique d'Indemnisation des Fonds d'Investissement.
Partout dans le monde, nous sommes autorisés et réglementés par la Securities and Commodities Authority des Émirats Arabes Unis (SCA), la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni (FCA), la Securities Commission of the Bahamas (SCB), l'Australian Securities and Investments Commission (ASIC) et la Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC).
*Pour certains clients professionnels, d'autres conditions peuvent s'appliquer.
Si vous souhaitez en savoir plus sur nous, consultez les pages ci-dessous.
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