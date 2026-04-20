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Fonds des clients

Les fonds que vous déposez chez nous sont protégés conformément aux réglementations locales. Voici pourquoi des milliers de traders nous confient leur argent.

  • Nous conservons vos fonds sur des comptes clients distincts dans des banques réglementées de premier plan.

  • Nous n'utiliserons jamais votre argent pour des activités commerciales et nous ne le fusionnerons jamais avec notre propre argent*. Vos fonds sont séparés et sécurisés.

  • Dans le cas improbable de notre liquidation, les clients éligibles peuvent demander une indemnisation à l'ICF (Fonds de Compensation des Investisseurs). Pour en savoir plus, consultez notre Politique d'Indemnisation des Fonds d'Investissement.

  • Partout dans le monde, nous sommes autorisés et réglementés par la Securities and Commodities Authority des Émirats Arabes Unis (SCA), la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni (FCA), la Securities Commission of the Bahamas (SCB), l'Australian Securities and Investments Commission (ASIC) et la Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC).

  • *Pour certains clients professionnels, d'autres conditions peuvent s'appliquer.

En savoir plus sur nous

Si vous souhaitez en savoir plus sur nous, consultez les pages ci-dessous.

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