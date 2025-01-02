Le terme « forex » est l'abréviation de « foreign exchange » (change de devises). Le trading de forex est le processus d'achat et de vente de devises internationales, dans le but de réaliser un profit grâce aux fluctuations des taux de change entre elles.
Vous pourriez par exemple trader l'euro contre le dollar américain (EUR/USD). Acheter la paire EUR/USD signifie que vous spéculez sur une hausse du prix de l'euro par rapport au dollar. La plupart des paires de devises sont cotées à la quatrième décimale, de sorte qu'un point (pip) de mouvement correspond à la quatrième décimale.
Chez Capital.com, vous pouvez trader à la fois le forex spot et les contrats forward sur forex – des produits dérivés qui vous permettent de spéculer sur les mouvements futurs des taux de change, souvent utilisés pour couvrir une exposition aux devises ou trader en fonction d'anticipations macroéconomiques.
Le marché des changes est le plus important du monde en termes de volume de transactions global. Il est ouvert 24h/24 et 5j/7 et extrêmement liquide, vous pouvez donc normalement entrer et sortir des positions quand vous le souhaitez. La liquidité élevée signifie également que les spreads ont tendance à être plus serrés que pour certaines classes d'actifs moins liquides.
Bien que les mouvements quotidiens moyens sur le forex soient souvent modestes – généralement inférieurs à 1 % dans des conditions normales – l'utilisation d'une cotation à la quatrième décimale permet aux traders d'élaborer des stratégies autour de fluctuations de prix subtiles et de dynamiques de marché à court terme.
Avec les CFD, l'effet de levier proposé par les fournisseurs de trading peut amplifier l'exposition des traders particuliers jusqu'à 30:1. Cela signifie que de petits mouvements sur le marché sous-jacent peuvent créer des profits ou des pertes importants, rendant le trading à effet de levier risqué.
Les futures sur forex peuvent également vous donner accès à des opportunités de positionnement ou de couverture à plus long terme, car vous tradez sur les taux de change futurs anticipés plutôt que sur les prix spot.
Nous proposons le trading de CFD sur le forex spot et les futures sur forex, ainsi que le trading de knock-outs sur le forex spot, vous offrant une exposition aux mouvements de prix des paires de devises sans avoir à acheter ou échanger les devises directement. Vous pouvez trader plus de 120 paires de devises avec nous, en prenant des positions courtes aussi bien que longues.
Identifiez les points d'entrée et de sortie potentiels grâce à nos outils de graphiques intelligents et intuitifs, et définissez des alertes de prix pour vous avertir des mouvements importants du marché. Protégez-vous contre les mouvements défavorables du marché grâce à notre gamme d'outils de gestion des risques, y compris les stops suiveurs qui verrouillent les mouvements favorables tout en vous protégeant contre les pertes.*
En savoir plus sur le trading de forex et les stratégies de trading de forex. Découvrez les principales paires de devises majeures que nous proposons et améliorez votre stratégie de trading. Restez informé des dernières actualités, analyses et perspectives sur le marché du forex.
*Les stop-loss ne sont pas garantis. Les stop-loss garantis entraînent des frais en cas d'activation.
Maîtrisez les bases du trading forex grâce à nos guides concis. Découvrez les horaires de trading, les principales paires de devises et les devises les plus fortes du monde.
C'est vraiment un très bon brokers hyper simple à manipuler
Très facile d’utilisation, service client impeccable pas de prise de tête, je n’ai pas rencontré de problème pour ma part depuis le début...
Bonjour je tenais vraiment a remercier le service client qui est actif et qui aide vraiment quand vous faites une erreur, a toute les personnes qui hésite, je vous le recommande a 100%. Un courtier très fiable et digne de cette 5 étoiles
Bonne interface compréhensible et userfriendly. Facile à utiliser. Les actualités sont biens aussi.
Trop bien pour les débutants qui veulent se lancer dans le trading. Les spread son raisonnable et la plate-forme et facile d'accès et d'utilisation. Merci à capital.com pour tout ce qu'il a mis en place pour les débutants. Ex: cours de trading Merci infiniment.
En bourse depuis plus de 20 ans et perdu une fortune. Ici chez Capital, je ressens que je pourrai récupérer une partie grâce à l' outil qui me plaît, et l' accueil vraiment bien Les "robots" sont super accueillants et nous placent dans une position d' un avenir sympathique possible.
Très bon service, rapide et à l’écoute de tout, j’ai eu un soucis de banque il m’ont très bien indiquer ce que je devais faire et tout est rentré dans l’ordre
Très bonne app s'agissant du Trading , c'est app est fiable et meme conseillé par les tradeur eux meme
Une bonne plateforme, répond à toutes mes exigences, une seule demande lors du retrait d'argent d'un compte de trading, j'aimerais le recevoir sur une carte bancaire plus rapidement, mais dans l'ensemble je suis satisfait.
tres bien une fois bien pris en main. il manque un outil important pour valider l'étude, le market profil avec l'intégralité de ses paramètres modifiable comme son heure d'ouverture pour le près marché à 14h30 etc
Je recommande vivement Capital.com pour la qualité de son service de courtage. L’interface est claire, rapide, et facile à utiliser, idéale autant pour les débutants que pour les traders expérimentés. Le service client est réactif et professionnel, et les spreads sont très compétitifs. Un broker fiable, transparent, et efficace. Très satisfait de mon expérience jusqu’à présent ! ✅
j'ai mis longtemps a faire impeux d'argent mais maintenant c'est bon. je recommande pour toute les personnes super appli
Pas de problème pour moi , cash out rapide . à voir dans le temps. satisfait
Affichage de nos avis 4 et 5 étoiles. Les détails spécifiques des utilisateurs ont été intentionnellement anonymisés pour protéger leur vie privée conformément aux exigences du RGPD.
Pourquoi choisir Capital.com? Nos résultats parlent d'eux-mêmesGroupe Capital.com
* L'effet de levier amplifie à la fois les profits et les pertes.
1 Les informations présentées concernent Capital Com Group.