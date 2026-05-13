Postuler pour un compte professionnel

Les traders expérimentés éligibles peuvent postuler pour devenir clients professionnels chez Capital.com, ce qui signifie qu'ils ne seront pas soumis aux mêmes restrictions de levier que les traders particuliers. Toutefois ils perdront certaines des protections accordées aux clients particuliers.

Êtes-vous éligible ?

Si vous répondez oui à deux ou plusieurs des questions suivantes, vous pourriez être éligible

#1

Avez-vous effectué en moyenne dix transactions d'importance significative par trimestre, sur le marché financier concerné, au cours de l'année écoulée ?

#2

Disposez-vous d'un portefeuille d'investissements liquides supérieur à 500000 € ?

#3

Occupez-vous ou avez-vous occupé pendant au moins un an un poste professionnel dans le secteur financier en rapport avec les services et les produits à effet de levier de l'entreprise ?

Si vous remplissez les conditions requises

Voici les étapes à suivre pour postuler. Une fois que vous aurez postulé, nous examinerons votre éligibilité pour un compte Pro et nous vous informerons par e-mail si vous êtes sélectionné

Pas encore de compte Capital.com ?

  1. Téléchargez notre application de trading CFD depuis l'App Store
  2. Ouvrez et vérifiez un nouveau compte particulier
  3. Dans l'application, cliquez sur la bannière en haut de l'écran d'accueil et soumettez les informations requises
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Client existant ?

  1. Téléchargez l'application si nécessaire
  2. Connectez-vous à l'application et allez dans "Compte", ou cliquez sur "Live" en haut à droite de la plateforme
  3. Cliquez sur "Passer à Pro" et soumettez les informations requises
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Nous sommes là pour aider

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Disponibilité 24h/24 et 7j/7

Pour en savoir plus sur les conditions spécifiques et les caractéristiques du compte professionnel, veuillez contacter notre service client

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