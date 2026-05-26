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Stratégies de trading

Une stratégie de trading peut être un ancrage crucial pour naviguer dans des marchés financiers risqués. Perfectionnez vos techniques avec nos stratégies de trading et guides ci-dessous.

Stratégies de trading populaires

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Swing trading

Apprenez les techniques clés d'une stratégie à moyen terme.

Guide du swing trading

Trading de position

Explorez les principes de la détention de positions à plus long terme.

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Le trading de tendance

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Transactions du jour

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Nos guides de trading les plus lus

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Trading sur marge

Le trading avec de l'argent emprunté (marge) nécessite une réflexion stratégique.

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Le guide du trading vs investissement

Comprenez les principales différences entre le trading et l'investissement.

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Développez vos compétences en trading

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Analyse technique

Comprenez les moyennes mobiles et identifiez les modèles et stratégies grâce à nos guides d'analyse technique.

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Analyse du marché

Visitez notre section d'analyse pour découvrir davantage de stratégies de trading.

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Trois étapes pour commencer

1. Créez votre compte (sous réserve d'éligibilité)2. Déposez à votre convenance3. Tradez quand vous êtes prêt
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