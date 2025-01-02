Les bases du trading d'indices et de futures sur indices

Vous débutez dans le trading d'indices ? Voici plusieurs questions et réponses clés pour vous aider à démarrer.

Qu'est-ce que le trading d'indices et de futures sur indices ?

Les indices sont des instruments financiers qui suivent la performance d'un groupe d'actifs, tels que des actions. Ainsi, trader sur des indices signifie s'exposer à tout un groupe d'actifs avec une seule transaction.

En suivant la performance d'un grand groupe d'actions, un indice boursier vise à refléter l'état d'un marché plus large. Il existe des indices boursiers qui représentent le marché actions d'un pays entier, comme le US 500, et d'autres qui représentent un secteur spécifique, comme l'indice NASDAQ Biotechnology qui comprend environ 200 entreprises du secteur de la biotechnologie.

Cela signifie que les indices ont tendance à être diversifiés, et que vous avez effectivement accès à tout un secteur ou à toute une économie avec une seule transaction.

Chez Capital.com, vous pouvez trader à la fois des CFD sur indices spot et des futures sur indices – des produits dérivés qui suivent les prix futurs des principaux indices, souvent utilisés pour trader ou couvrir des anticipations concernant la direction du marché, la volatilité ou les événements macroéconomiques. Remarque : les knock-outs ne sont pas disponibles sur les futures.

Pourquoi trader des indices ?

Comme un indice est une mesure plutôt qu'une chose tangible, il ne peut pas être acheté directement : vous ne pouvez pas acheter une partie du UK 100, par exemple. Au lieu de cela, vous devriez acheter des actions dans toutes ses sociétés constitutives, dans les proportions représentatives.

Le trading rend les indices plus accessibles, en vous offrant une exposition à leurs mouvements de prix sans avoir à posséder aucun de leurs constituants. Cela signifie que vous pouvez vous exposer à un secteur ou à une économie entière avec un seul trade, et diversifier instantanément votre portefeuille.

Les futures sur indices offrent un moyen supplémentaire de spéculer sur les mouvements globaux du marché, souvent avec des horaires de trading et des structures contractuelles différents des CFD sur indices spot. Les contrats à terme sont largement utilisés par les traders cherchant à agir en fonction des saisons de résultats, des publications de données économiques ou des risques géopolitiques.

Comme vous ne possédez pas le sous-jacent, vous pouvez également prendre des positions courtes aussi bien que longues. De nombreux fournisseurs de trading continuent également de coter les indices après la clôture des marchés, ce qui signifie qu'ils sont tradables 24 heures sur 24, sept jours sur sept.

Pourquoi trader des indices avec Capital.com ?

Nous proposons le trading de CFD et de knock-outs sur une gamme d'indices mondiaux (seuls les CFD sont disponibles sur les futures d'indices), avec une cotation en dehors des heures d'ouverture qui vous permet de trader la plupart d'entre eux 24h/24.

Utilisez nos outils intelligents et notre formation complète pour vous aider à trader les principaux indices cash ou les marchés d'indices basés sur des futures à votre rythme, ou intégrez les technologies de tiers leaders telles que TradingView et MT4.

Identifiez les points d'entrée et de sortie potentiels grâce à nos outils de graphiques intelligents et intuitifs, et définissez des alertes de prix pour vous avertir des mouvements importants du marché. Protégez-vous contre les mouvements défavorables du marché grâce à notre gamme d'outils de gestion des risques, y compris les stops suiveurs qui verrouillent les mouvements favorables tout en vous protégeant contre les pertes.*

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En savoir plus sur la façon de trader des indices.

*Les stop-loss ne sont pas garantis. Les stop-loss garantis entraînent des frais en cas d'activation.