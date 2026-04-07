Cette page présente les principaux frais et charges de trading chez Capital.com. Pour une présentation complète de tous les frais associés aux diverses classes d'actifs, veuillez consulter notre document de divulgation des frais.
Compte
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Ouvrir un compte
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GRATUIT
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Clôturer un compte
Nous ne vous facturerons pas de frais si vous décidez de mettre fin à votre parcours de trading avec nous.
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GRATUIT
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Compte de démo
Pratiquez vos stratégies dans un environnement de trading simulé avec des fonds virtuels.
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GRATUIT
Dépôts et retraits
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Frais de dépôt
Vous ne paierez rien pour ajouter des fonds à votre compte.
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GRATUIT
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Dépôt minimum
Le montant minimum à ajouter sur votre compte pour commencer à trader.
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20 USD/EUR/GBP
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Frais de retrait
Nous ne vous facturerons jamais de frais pour retirer vos fonds de votre compte Capital.com.
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GRATUIT
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Retrait minimum
Le montant minimum pour pouvoir retirer sur votre carte ou votre compte bancaire.
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20 EUR/USD/GBP pour les cartes bancaires*
*Le montant minimum que vous pouvez retirer varie en fonction de votre méthode de paiement (vérifiez ici pour plus de détails). Si vous avez moins que le montant minimum de retrait sur votre compte, vous ne pourrez retirer que votre solde total.
Trading
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Le spread
Nos frais pour l'exécution de votre trade sont le spread – la différence entre le cours d'achat et de vente.Découvrez-en plus
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Les spreads sont dynamiques et évoluent en fonction des conditions du marché sous-jacent. Vérifiez le spread individuel pour un instrument spécifique ici.
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Commission de trading
Nous ne facturons aucune commission sur vos trades.
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GRATUIT
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Ajustement de financement overnight (swaps) *
Un ajustement qui s'applique lorsque vous maintenez certaines positions pendant la nuit.
*Les positions CFD avec un levier de 1:1 (c'est-à-dire sans effet de levier) ne sont pas soumises aux frais de financement overnight, sauf sur un nombre limité de marchés.
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Consulter les frais pour chaque instrument ici.
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Conversion de devises
Lorsque vous tradez sur un marché libellé dans une devise différente de celle de votre compte, vous paierez des frais de conversion.
Vous paierez également la même majoration de change lors du transfert de fonds entre des sous-comptes dans des devises différentes.
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La commission est incluse dans le taux de change que vous recevez. Elle est appliquée à notre taux de change interne (mdfx).
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Stops garantis
Un stop loss garanti (GSL) clôture le trade exactement au niveau de cours que vous spécifiez, sans risque de gap ou de slippage. Votre perte ne dépasse jamais le niveau prévu, mais vous paierez des frais minimes si votre GSL est déclenché.Découvrez-en plus
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Les frais GSL varient en fonction du marché sur lequel vous tradez, du prix d'ouverture de la position et de la quantité. Vous pouvez vérifier les frais sur le ticket de transaction avant d'ouvrir votre trade. Découvrez ici comment les frais de GSL sont calculés.
Vérifiez les ajustements de spread individuel et de financement overnight pour un instrument spécifique
Qu'est-ce que le spread ?
Le spread acheteur-vendeur est la différence entre les prix acheteur et vendeur (« vente » et « achat ») du titre. Le prix vendeur (aussi appelé prix d'offre) dépasse toujours le prix acheteur. Ainsi, le prix doit traverser le spread avant qu'une position ouverte ne devienne rentable. Le spread acheteur-vendeur peut être considéré comme une mesure de l'offre et de la demande pour un certain actif sur le marché, et par conséquent, la liquidité du marché est un facteur important dans l'étroitesse du spread.
Exemple pour les CFD
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Vous avez une position de 10 contrats sur le US Tech 100, avec un prix d'offre de 12475 et un prix de demande de 12476, donc une différence de 1 point (1 $)
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Pour ouvrir votre position, vous paierez la moitié de ce spread (0,5 points) et de même pour le fermer (encore 0,5 points), multiplié par le nombre de contrats échangés. Le coût total de l'écart est donc 1 $ x 10 contrats = 10 $.
Qu'est-ce que l'ajustement de financement overnight ?
Chaque fois que vous maintenez une position ouverte pendant la nuit, votre position est soumise à des frais d'intérêt. La manière dont la commission est calculée – et si vous la payez ou la recevez – dépend de plusieurs facteurs. Vous pouvez consulter certains détails dans les exemples ci-dessous.
Si vous effectuez un trade CFD avec un effet de levier de 1:1 (c'est-à-dire sans effet de levier) sur la plupart des marchés, vous ne paierez ni ne recevrez de financement overnight. Il y a cependant quelques exceptions :
- Gaz Naturel
- Cacao US
- Indice de Volatilité (VIX)
- Paires Forex avec la Lira turque (TRY)
Comment l'ajustement de financement overnight est-il calculé ?
Formule
Notre frais journalier +/- Taux d'intérêt de référence
La référence * suit la devise du marché sous-jacent, par exemple SOFR pour les marchés libellés en USD ou SONIA pour les marchés libellés en GBP.
Nos frais quotidiens sont de 4 % par an, divisés par 360 ou 365 jours en fonction de la devise :
- Pour GBP, CAD, SGD, etc : 4 % / 365 = 0,01096 %
- Pour USD, EUR, CHF, JPY, etc : 4 % / 360 = 0,01111 %
Nous choisissons le diviseur pour qu'il corresponde à la norme dans la devise du marché.
*L'indice de référence des taux d'intérêt pertinent comprend des frais d'ajustement de spread sous-jacent. Ceci est inclus dans les frais applicables, par exemple SOFR, SONIA.
Exemple de CFD : indices USD
- Disons que vous détenez 0,6 contrats sur le US Tech 100, au cours de 20140. Votre exposition totale serait de 12 084 $.
- Comme le US Tech 100 est libellé en USD, le taux de référence pertinent est le SOFR – disons que c'est 5,01448 % par an, ou 0,01393 % par jour.
- Notre tarif quotidien est de 0,01111%.
- Pour une position longue, vous devriez payer 0,02504 % (Nos frais + SOFR) = 3,03 $.
- Pour une position courte, vous recevriez 0,00282 % (Nos frais – SOFR) = 0,34 $.
Exemple de CFD : les indices GBP
- Vous avez une position de 1 contrat sur le UK 100, dont le cours est à 8175. Votre exposition totale serait de 8 175 £.
- Comme le UK 100 se négocie en GBP, le taux de référence pertinent est le SONIA – disons que c'est 4,98260 % par an, ou 0,01365 % par jour.
- Nos frais quotidiens sont de 0,01096 %.
- Pour une position longue, vous devriez payer 0,02461% (nos frais + SONIA) = £2,01.
- 0,02504 % (Nos frais + SOFR) = 3,03 $. recevoir 0,00269 % (notre frais – SONIA) = 0,22 £.
Pourquoi des frais de financement overnight me sont-ils facturés ?
Vous êtes facturé pour l'ajustement de financement overnight pour couvrir les frais de transaction inhérents à la détention d'une position pendant la nuit.
Quels sont les frais de stop-loss garanti ?
Des frais de stop-loss garanti (SLG) ne sont facturés que si le SLG est déclenché. Le GSL clôture le trade au niveau de prix exact que vous spécifiez, sans risque de gap ou de slippage. Comme nous prenons ce risque pour vous, nous (et d'autres fournisseurs) facturons des frais pour l'utilisation du GSL. Vous pouvez voir les frais GSL sur le ticket de transaction avant de passer votre ordre, une fois que vous avez sélectionné un GSL.
Comment sont calculés les frais de stop-loss garanti ?
Les frais de stop-loss garantis sont calculés en multipliant trois composants : la prime de stop garanti (en pourcentage), le prix d'ouverture de la position et la quantité. La formule ressemble à :
Formule
Frais GSL = prime GSL * prix d'ouverture de la position * quantité.
Vous pouvez vérifier la valeur des frais GSL sur le ticket de transaction lors de l'ouverture d'une position et de l'ajout du GSL.
Autres éléments à considérerBien entendu, nos frais ne sont pas les seuls facteurs qui affecteront la rentabilité de votre trade. Vous devriez également prendre en compte ce qui suit.
Mouvement du marché
La direction et l'ampleur du mouvement d'un marché affectent évidemment la valeur de votre trade.
Marge
Le montant requis pour ouvrir et maintenir un trade. Évaluez si vous pouvez vous le permettre, tant au départ que si la marge venait à évoluer en fonction des conditions de marché.
Effet de levier
Vous devriez être à l'aise avec l'effet de levier que vous utilisez. Votre exposition peut être plusieurs fois supérieure au montant payé pour l'ouverture, et vous pourriez subir des gains ou des pertes rapides et importants.