Qu'est-ce que le trading ?

Le trading consiste à acheter et vendre des instruments financiers dans le but de réaliser un profit.Cela se fait en prenant une position sur les mouvements de prix d’actifs comme les .Cela se fait en prenant une position sur les mouvements de prix d’actifs comme les actions , les devises ( forex ), les matières premières et les indices .Avec nous, vous pouvez choisir parmi plus de 3 000 marchés de ce type.

Contrairement à l’investissement, où vous possédez concrètement l’actif, le trading consiste à spéculer sur le prix de l’actif sans en devenir propriétaire.Par exemple, lorsque vous tradez un dérivé, comme un CFD, vous n’achetez pas l’actif lui-même, mais vous profitez de la différence de son prix au fil du temps.

Avec le trading, vous utilisez généralement un effet de levier, ou du trading sur marge.Cela vous permet de contrôler des positions plus importantes avec moins de capital initial.Par exemple, avec un levier de 10:1, vous n’avez besoin que de 100 $ pour contrôler une position de 1 000 $, le reste vous étant effectivement prêté par le courtier que vous utilisez.

Cela signifie que le levier peut augmenter les profits potentiels, puisque vous êtes exposé aux mouvements de prix de l’ensemble des 1 000 $ et pas seulement des 100 $ que vous avez investis.Cependant, à l’inverse, il amplifie également les pertes potentielles, ce qui fait de la gestion des risques un élément crucial du trading.Différentes stratégies peuvent être utilisées avec des outils pour prédire si le cours d’un actif va monter ou baisser, en se basant sur des facteurs tels que les tendances macroéconomiques ou l’analyse technique, comme les niveaux de support et de résistance.

Apprenez-en plus sur la différence entre trading et investissement.