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Accédez à 5,500+ des marchés, et deux façons de trader, à partir d'un seul compte. Utilisez des CFD pour accéder à l'effet de levier, ou des knock-outs pour un risque défini à l'avance. Découvrez quelle solution vous correspond le mieux.
|CFD
|Knock-outs
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Tradez des contrats sur la différence entre le cours d'ouverture et de clôture d'un trade.
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Tradez des options avec un profil de risque prédéfini et un contrôle total sur le coût de votre trade.
|CFD
|Knock-outs
|Qu'est-ce que c'est ?
|Un contrat entre vous et nous, visant à échanger la différence de cours d'un marché entre l'ouverture et la clôture d'un trade.
|Une option – un type de contrat dérivé vous permettant de trader sur le cours d'un marché sous-jacent.
|Quels marchés puis-je trader ?
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|Dois-je posséder des actifs ?
|Non, vous pouvez juste spéculer sur les prix.
|Non.
|Puis-je trader sur les marchés baissiers ?
|Oui.
|Oui.
|Le risque est-il limité ?
|Pas automatiquement, mais vous pouvez gérer le risque vous-même avec des outils intégrés à la plateforme.
|Oui, la gestion des risques est intégrée à chaque trade.
|Puis-je utiliser un effet de levier ?
|Oui, jusqu'à la limite fixée par votre régulateur.
|Non, mais vous avez le contrôle sur votre exposition.
|CFD
|Knock-out
|Comment le mouvement du marché affecte-t-il sa valeur ?
|La valeur d'un CFD évolue avec le marché sous-jacent. Un levier plus élevé signifie que vous pouvez contrôler un trade plus important avec moins de capital – ainsi, même de petits mouvements de marché peuvent avoir un impact plus important sur votre profit ou votre perte.
|La valeur d'un knock-out évolue avec le marché sous-jacent. La valeur de votre trade est affectée en fonction du nombre d'options achetées et du niveau de knock-out choisi.
|Puis-je trader sur les marchés baissiers (prendre une position courte) ?
|Oui. Vous pouvez acheter pour ouvrir si vous pensez qu'un marché va monter, et vendre pour ouvrir si vous pensez qu'un marché va baisser.
|Oui. Vous pouvez acheter une option d'achat (Call) si vous pensez qu'un marché va monter, ou une option de vente (Put) si vous pensez qu'un marché va baisser.
|Les trades sont-ils à risque limité ?
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Non. Votre risque maximum est techniquement l'intégralité du solde de votre compte.
Cependant, vous pouvez vous protéger contre le risque en ajoutant des stops garantis, des stops loss (non garantis contre le slippage) et des ordres take-profit.
Des frais seront appliqués si votre stop garanti est déclenché.
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Oui. La gestion des risques est intégrée aux knock-outs.
Vous choisirez un niveau de knock-out pour chaque trade avant de l'ouvrir. Cela fonctionne un peu comme un stop loss garanti, et vous permet également de contrôler la portée de votre capital.
Rapprochez le niveau de knock-out du cours du marché, et votre trade sera moins cher à ouvrir – avec le même potentiel de hausse qu'un trade plus onéreux. Cependant, vous êtes plus susceptible d'être knock-outé.
Si le marché atteint le niveau de knock-out, votre trade sera clôturé – mais votre risque maximum se limite toujours au montant que vous avez payé à l'ouverture (plus d'éventuels ajustements négatifs de financement si vous maintenez votre trade overnight).
|Puis-je utiliser un effet de levier ?
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Oui. Lorsque vous ouvrez un trade, vous n'engagez qu'une fraction de sa valeur totale – la marge – pour l'ouvrir, ce qui vous donne accès à un effet de levier.
N'oubliez pas que le trading avec effet de levier peut entraîner des pertes importantes et rapides, ainsi que des gains.
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Non, mais vous avez le contrôle sur la portée de votre capital.
Rapprochez le niveau de knock-out du cours d'ouverture du marché, et vous paierez moins pour ouvrir votre trade.
Cela vous offrira la même exposition à la hausse qu'un trade plus coûteux, pour un paiement initial inférieur.
|Devrai-je payer des frais ?
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Oui. Vous paierez toujours le spread, notre commission pour l'éxécution de votre trade.
Selon votre trade, vous pouvez payer d'autres frais, comme des frais de stop loss garanti ou des frais administratifs de financement overnight.
En savoir plus sur nos frais.
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Oui. Vous paierez toujours le spread, notre commission pour l'éxécution de votre trade.
Vous paierez également les frais de knock-out – notre commission pour protéger le trade contre le slippage – lors de l'ouverture. Mais vous récupérez ce montant si vous clôturez votre trade avant qu'il ne soit éjecté.
Selon votre trade, vous pouvez payer d'autres frais, comme des frais d'administration pour financement overnight. En savoir plus sur nos frais.
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tres bien une fois bien pris en main. il manque un outil important pour valider l'étude, le market profil avec l'intégralité de ses paramètres modifiable comme son heure d'ouverture pour le près marché à 14h30 etc
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1 Les informations présentées concernent le groupe Capital Com.
*Serveurs internes, 01.04.2026