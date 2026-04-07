Procédure de réclamation (CCSV)

Si vous n'êtes pas satisfait d'un produit ou d'un service financier qui vous a été fourni par Capital Com SV Investments Limited (ci-après, la société), contactez-nous à l'adresse complaint@capital.com pour soumettre votre réclamation, en fournissant les informations suivantes pour nous aider à procéder au traitement nécessaire :

Votre numéro de compte de trading

Sujet de votre réclamation

Détails de la personne ou du service de l'entreprise à qui la réclamation doit être adressée.

Vous pouvez également remplir le formulaire de réclamation qui se trouve ci-dessous.

L'entreprise a mis en place une fonction interne de gestion des réclamations qui sera chargée d'examiner et de traiter votre réclamation de manière approfondie.

Pour résoudre votre réclamation, nous prendrons les mesures suivantes :

Nous confirmerons, dans les cinq (5) jours, la réception de votre réclamation et vous fournirons votre numéro de référence unique. Vous devrez utiliser ce numéro de référence dans tous vos contacts futurs avec nous, le médiateur financier et/ou la CySEC concernant votre réclamation. Après une enquête approfondie, nous répondrons à votre réclamation dans un délai de deux (2) mois, en vous informant du résultat de notre enquête, des mesures qui seront prises pour résoudre le problème, le cas échéant, et en vous proposant une solution. Dans le cas où nous ne serions pas en mesure de répondre dans un délai de deux (2) mois, en raison de la complexité de la réclamation, nous vous informerons des raisons de ce retard et vous indiquerons le délai dans lequel il est possible de terminer notre enquête. Ce délai ne dépassera pas trois (3) mois à compter de la soumission de la réclamation.

Si notre décision finale ne vous satisfait pas totalement, vous pouvez soumettre votre réclamation au médiateur financier. Il s'agit d'un service indépendant de règlement des litiges pour les entreprises d'investissement chypriotes et leurs clients. Il est important de contacter le médiateur financier dans les quatre mois suivant la réception d'une réponse finale de notre part, sinon celui-ci pourrait ne pas être en mesure de traiter votre réclamation. Les coordonnées du médiateur financier seront fournies dans notre réponse finale.